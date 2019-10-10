Трамп: "мы окажем содействие, если нам обеспечат наши права"

Президент США Дональд Трамп пообещал способствовать расследованию в Конгрессе в рамках процедуры импичмента, но только если за ним сохранят "все права", передаёт "Голос Америки".

По словам Трампа, сенаторы-демократы лишили Республиканскую партию права на адвокатов. "Они не дают нам права для честной игры, это самая несправедливая ситуация, которую мы видели, никаких адвокатов", - сказал Трамп.

Журналисты также попросили Трампа прокомментировать заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена – вероятного конкурента на выборах президента США 2020 года, который призвал объявить ему импичмент.

Рейтинг Байдена падает как камень, сказал Трамп. Факты его коррумпированности записаны на пленку. " Я имею в виду, что он сказал: мы не дадим [украинцам] два миллиарда долларов – или сколько там было – пока они не избавятся от этого прокурора. И затем, вот вам, пожалуйста: прокурора больше нет...", сказал Трамп.

Позже президент США написал в твиттере : "Жалко видеть сонного Джо Байдена, который со своим сыном Хантером в ущерб американскому налогоплательщику ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и призывает к моему импичменту".





Поводом для расследования Конгресса США о возможной процедуре импичмента президента США стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В нём Трамп просил украинского коллегу провести дознание в отношении сына Джо Байдена. По словам Трампа, Байден-младший причастен к коррупции на Украине. Критики президента утверждают, что Трамп превысил полномочия, пытаясь получить компромат на возможного соперника, и считают, что это может послужить поводом для его импичмента. Дональд Трамп назвал расследование, проводимое демократами, "судебным фарсом".

Во вторник в Белом доме официально сообщили об отказе сотрудничать с демократами в Конгрессе в рамках расследования. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в ответ заявила, что продолжающиеся попытки скрыть от американского народа правду о злоупотреблении президента своей властью будут считаться свидетельством препятствования правосудию.