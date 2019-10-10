Президент Украины встречается с журналистами. Видеотрансляция

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг встречается с журналистами. Встреча проходит в необычном формате - на фудкорте FoodMarket, который расположен на бывшем киевском заводе "Арсенал".

Зеленский встречается последовательно с группами журналистов ведущих украинских изданий примерно по 10 человек. С каждой такой группой разговор идёт примерно 40 минут. Трансляцию с переводом на русский язык ведёт канал "Настоящее время".

Отвечая на первый вопрос - о том, что Зеленский сказал бы жителям Донбасса - президент Украины сказал, что его первый приоритет - добиться мира. Зеленский сказал о необходимости "выигрывать информационную войну" за души людей, живущих на неконтролируемых Украиной территориях.

Отвечая на вопрос об отношениях с США и телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом, Зеленский сказал, что со стороны США чувствуется "усталость" по отношению к Украине, прежде всего из-за коррупции в стране. Зеленский сказал, что его целью во время разговоров с Трампом было изменить его впечатление об Украине. По словам президента Украины, говоря с Трампом, он не знал о том, что США заблокировали помощь Украине, и, следовательно, во время разговора не было никакого шантажа со стороны Трампа, и он не требовал от Зеленского расследовать дело Джо Байдена в обмен на разморозку помощи.

Зеленский признал, что власти плохо объяснили общественности вопрос о "формуле Штайнмайера" и разведении сил в Донбассе, и это привело к уличным протестам. При этом он сказал, что не опасается нового Майдана.

По словам президента Украины, он надеется на проведение в ближайшее время встречи в "нормандском формате" с лидерами России, Франции и Германии.

О встрече с журналистами было объявлено накануне.

В последние дни в ряде городов Украины прошли акции протеста против политики украинских властей по отношению к конфликту в Донбассе. Их участники опасались, что Зеленский ведёт страну к "капитуляции".

Кроме того, президент Украины оказался в центре политического скандала в Соединённых Штатах вокруг телефонного разговора с ним Дональда Трампа.