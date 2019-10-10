Части российских компаний могут разрешить закрыть данные о владельцах

Министерство экономического развития России разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект, который позволяет обществам с ограниченной ответственностью не раскрывать в едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) сведения о своих совладельцах. Ведением реестра владельцев будет заниматься регистратор, в ЕГРЮЛ эти сведения вноситься не будут.

Необходимость такой меры объясняется риском зарубежных санкций в отношении российских юридических лиц, указано в пояснительной записке.

Предложение касается обществ с ограниченной ответственностью, которые являются участниками специальных административных районов (САР) и территорий опережающего развития (ТОР). Первым на этот пакет документов обратил внимание руководитель проектного направления "Открытые данные" Счетной палаты Иван Бегтин. "Разрушатся системы проверки юридических лиц, системы проверки перед выдачей кредитов банками и так далее", - считает Бегтин. "Таким образом, офшоры (непрозрачные корпоративные структуры) у нас появятся практически в каждом регионе. Вся страна превратится в один большой офшор", - утверждает заместитель гендиректора "Transparency International – Россия" Илья Шуманов.

Специальные административные районы созданы на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьский в Калининградской области. По замыслу Минэкономразвития, они должны стать привлекательными для возврата туда компаний из иностранных юрисдикций и будут прозрачны для надзорных органов. Соответствующий закон был принят в 2018 году. Весной 2019 года Минэкономразвития заявляло, что количество международных компаний в российских САР достигло десяти. Восемь из них зарегистрированы на острове Октябрьский и две — на острове Русский во Владивостоке.

ТОР — зона со льготными налоговыми и административными условиями, закон о создании таких территорий вступил в силу в 2015 году. В первую очередь ТОРы появились на Дальнем Востоке. Как писал "Коммерсант", сейчас в России действуют около 100 таких зон. "ТОР сейчас зарегистрированы практически в каждом себя уважающем регионе (в некоторых регионах несколько ТОР)", - говорит Шуманов.