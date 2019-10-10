СМИ: Трамп разрешит американским компаниям работать с Huawei

Администрация президента США планирует выдавать лицензии компаниям на поставку товаров китайской корпорации Huawei. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Собеседники газеты отмечают, что согласие на выдачу лицензий дал президент Дональд Трамп. О том, что именно американские компании смогут передавать в Китай, не сообщается. По данным источников, разрешение на торговлю с Huawei будет распространяться на товары, которые не затрагивают национальную безопасность США.

В мае Вашингтон обвинил Китай в шпионаже через оборудование для сетей мобильной связи 5G производства Huawei и ввёл в отношении корпорации санкции. Американским компаниям запретили продавать оборудование и технологии, включая операционную систему Android разработки корпорации Google. В Huawei заявили, что потеря доступа к сервисам Google угрожает продажам смартфонов. Американские поставщики оборудования и услуг сообщили, что могут потерять миллиарды долларов из-за ограничений. В итоге Вашингтон выдал Huawei временное разрешение на обновление программного обеспечения и поддержку сетей.

Сообщение о выдаче лицензий на поставку товаров Huawei поступило на фоне продолжающейся торговой войны Вашингтона и Пекина, отмечает The New York Times. В прошлом году администрация Трампа ввела десятипроцентный налог на многие категории товаров китайского производства. Весной администрация Трампа повысила этот тариф до 25 процентов, пригрозив позже поднять его ещё на 10 процентов. Новая пошлина должна была вступить в силу 1 сентября, однако Вашингтон отложил принятие решение до конца года.