Российские авиакомпании просят о защите от лоукостеров в Пулково

Российские авиакомпании просят значительно ограничить режим открытого неба, который планируется ввести в аэропорту Санкт-Петербурга. Такой режим предполагает, что любые иностранные авиакомпании смогут летать из Пулково независимо от страны их регистрации и с любой частотой, пишут "Ведомости".

Перевозчики просят Минтранс разрешить иностранным авиакомпаниям летать в режиме открытого неба только в города, которые расположены не ближе 200 километров от тех, куда из Санкт-Петербурга летают российские авиакомпании. Авиакомпании указывают, что не справятся с конкуренцией на единственно прибыльных зарубежных маршрутах. Предложения, по данным издания, поддерживают вице-премьер Максим Акимов и министерство транспорта.

Сейчас иностранные авиакомпании могут летать в Россию только из стран своей регистрации. Это правило считается главной причиной, по которой на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры.

Издание отмечает, что если режим открытого неба в аэропорту Пулково будет ограничен, пострадает компания "Воздушные ворота Северной столицы", концессионер Пулкова. Она рассчитывает на прибавку почти 6 млн пассажиров к нынешним 18 млн за счет нового режима. После того, как оператор Пулково попросил правительство установить для аэропорта режим открытого неба, заявки на полеты из Санкт-Петербурга успели подать крупнейшие лоукостеры Ryanair, EasyJet и WizzAir.