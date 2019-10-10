Умер автор "Петербургских котов", художник Владимир Румянцев

В Санкт-Петербурге умер художник Владимир Румянцев - автор серии картин "Петербургские коты" и создатель эмблемы Музея кошки.

"9 октября 2019 не стало замурчательного художника Владимира Румянцева, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека", - сообщил Музей кошки на своей странице "ВКонтакте"



Владимиру Румянцеву было 62 года. Со слов коллег, причиной смерти, предположительно, стал инсульт. Информации о месте и дате похорон пока нет.



Владимир Румянцев родился в Череповце, в 1972 году переехал в Санкт-Петербург, где окончил Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.



Наибольшую известность художнику принесли картины из серии "Петербургские коты", которые он писал преимущественно акварелью.



Его работы можно увидеть в восьми музейных коллекциях России, а также в частных коллекциях в Германии, Финляндии, США, Великобритании и Швеции. С 1990 года Румянцев был членом Российского союза художников, а в апреле 2019 стал лауреатом премии "Замурчательные люди Петербурга".