Зеленский: "Знаю, что мои слова могли бы повлиять на выборы в США"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вмешиваться во внутреннюю политику Соединённых Штатов, несмотря на то, что его телефонный разговор с Дональдом Трампом оказался в центре скандала и стал одним из поводов для начала расследования по вопросу об импичменте президента США.

"Я знаю, что какие-то мои слова сейчас могли бы оказать влияние на выборы в США" - сказал Зеленский, отметив, что воздержится от любых оценок и не будет поддерживать ни одну из противоборствующих сторон в Соединённых Штатах.

"Я не хочу быть втянутым в американские выборы, я не хочу иметь влияние на ваши выборы и выбор американцев" - заявил президент Украины.

"Если вы втянете Украину и украинского президента в свою внутреннюю политику, это будет огромная ошибка" - сказал Зеленский, обращаясь к американским журналистам.

Зеленский уже несколько часов общается с журналистами разных изданий в Киеве.

Корреспонденты ряда изданий - прежде всего американских - задают ему вопросы о телефонном разговоре с Трампом 25 июля. Президент Украины сказал, что не рад тому, что его транскрипт был опубликован. Зеленский вновь заявил, что Трамп не оказывал на него давления. При этом он отказался давать оценку просьбе Трампа расследовать деятельность его политического соперника Джо Байдена, отметив лишь, что Украина будет действовать по закону и рассмотрит запрос от американской прокуратуры, если он поступит.