В селе Хабаровского края установили трехметровый памятник Сталину

В селе Сосновка в Хабаровском крае установили трехметровый памятник советскому диктатору Иосифу Сталину. Бетонный бюст на постаменте у своего дома поставил местный житель Георгий Абиев, считающий Сталина "человеком с большой буквы". Представитель регионального движения "Мемориал" Юрий Люклян инициативу не одобрил, напомнив о миллионах жертв политических репрессий, пишет издание "Губерния".
По заказу Абиева бюст изготовил скульптор Владислав Кононов, приехавший в Хабаровский край из республики Алтай, где он уже создавал памятник Сталину для частного заказчика. Художник заявил, что "прообраз взял из головы", а сам памятник "гарантированно простоит лет десять", потому что это "армированный, тонированный бетон". Торжественная церемония открытия памятника прошла 9 октября при участии представителей партии КПРФ. "Не было бы его, не было бы ядерной державы", – заявил Абиев на открытии памятника, уточнив, что "денег на Сталина не жалко".
Председатель правления Хабаровского общественного движения "Мемориал" Юрий Люклян сообщил, что отрицательно относится к установке бюста, поскольку Сталин – фигура неоднозначная. "Были попраны права людей: [невиновных отправляли] в ГУЛАГ, они пропадали бесследно", – напомнил Люклян.
- В октябре члены коммунистической партии в Забайкалье стали добиваться разрешения на установку монумента в честь Сталина в центре Читы. В мае в Новосибирске на территории обкома коммунистической партии памятник Иосифу Сталину открыла инициативная группа, которая добивалась этого с начала 2000-х годов. Место для уже готового памятника диктатору уже несколько лет ищут активисты в Сургуте, но их не поддерживает даже местное отделение компартии – предыдущая попытка его установить закончилась нападением вандалов.
- Весной 2019 года уровень одобрения деятельности Сталина побил исторический рекорд. По данным "Левада-центра", суммарный уровень одобрительного или безразличного отношения к Сталину достиг 77%.
- В прошлом году в России, после негативной реакции чиновников, запретили прокат комедии "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи.
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