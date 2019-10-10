В селе Хабаровского края установили трехметровый памятник Сталину

В селе Сосновка в Хабаровском крае установили трехметровый памятник советскому диктатору Иосифу Сталину. Бетонный бюст на постаменте у своего дома поставил местный житель Георгий Абиев, считающий Сталина "человеком с большой буквы". Представитель регионального движения "Мемориал" Юрий Люклян инициативу не одобрил, напомнив о миллионах жертв политических репрессий, пишет издание "Губерния".

По заказу Абиева бюст изготовил скульптор Владислав Кононов, приехавший в Хабаровский край из республики Алтай, где он уже создавал памятник Сталину для частного заказчика. Художник заявил, что "прообраз взял из головы", а сам памятник "гарантированно простоит лет десять", потому что это "армированный, тонированный бетон". Торжественная церемония открытия памятника прошла 9 октября при участии представителей партии КПРФ. "Не было бы его, не было бы ядерной державы", – заявил Абиев на открытии памятника, уточнив, что "денег на Сталина не жалко".

Председатель правления Хабаровского общественного движения "Мемориал" Юрий Люклян сообщил, что отрицательно относится к установке бюста, поскольку Сталин – фигура неоднозначная. "Были попраны права людей: [невиновных отправляли] в ГУЛАГ, они пропадали бесследно", – напомнил Люклян.