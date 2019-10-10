"Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" договариваются о продаже крупной доли в арктическом проекте "Восток ойл", который может объединить сразу несколько крупных месторождений – Пайяхское месторождение соратника главы "Роснефти" Игоря Сечина Эдуарда Худайнатова, Лодочное, Тагульское, Ванкорское, восточнотаймырские месторождения "Роснефти" и ее совместный проект с ВР "Ермак нефтегаз". Как пишут "Ведомости", покупателями могут выступить индийские или китайские компании.

Сделка, как утверждают "Ведомости", целиком зависит от того, согласится правительство на льготы нефтяникам или нет. Об этом изданию рассказали федеральный чиновник и несколько источников, близких к сторонам возможной сделки. Чиновник говорит, что еще летом речь шла о продаже до 40 процентов в проекте, еще трое человек утверждают, что сейчас речь идет о доле от 15 до 20 процентов.

Весь "Восток ойл" оценен исходя из запасов в 15 миллиардов долларов, говорит один из собеседников издания. Инвесторы готовы обсуждать свое участие в проекте только после того, как наступит ясность с налоговыми льготами.

Запрос на льготы

Летом Игорь Сечин попросил у Владимира Путина беспрецедентные налоговые льготы на разработку арктических месторождений — на 2,6 трлн рублей на 30 лет. После обращения Сечина к Путину Минфин добился введения моратория на предоставление льгот на разработку всех новых нефтегазовых месторождений до завершения инвентаризации имеющихся запасов и того, чтобы распространить ограничения на Арктику. "Роснефть" в ответ начала угрожать срывом планов загрузки Севморпути.

В последний раз налоговые льготы для "Восток ойл" обсуждались на совещании у профильного вице-премьера Дмитрия Козака и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Минфин настаивает, чтобы для новых месторождений применялся налог на добавленный доход, но "Роснефть" рассчитывала на освобождение от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налоговый вычет из НДПИ на сумму инвестиций, нулевые ставки налога на имущество и земельного налога, снижение налога на прибыль с 20 до 7 процентов и страховых взносов с 30 до 7,6 процентов. Всё это предполагалось ввести на период до 2050 года. В обмен компания обещала, что в будущем от освоения Арктики российский бюджет получит дополнительно от 5 до 8,5 трлн рублей.

Только льготы по НДПИ обернутся для бюджета потерями в 250 млрд рублей в год с учетом уже действующей льготной ставки налога для недр в Красноярском крае, подсчитывал Минфин. Для бюджета проект создает большие риски — недополученные сейчас налоги могут не вернуться в будущем: нефть может подешеветь, а спрос на нее — упасть. Последний риск уже давно закладывают в свои стратегии крупнейшие нефтегазовые компании мира, а недавно это пришлось признать и российскому Минэнерго. В проекте энергостратегии до 2035 года ведомство указало, что пик спроса на нефть наступит в обозримом будущем — в 2030–2040-х годах.

Другие льготы

Ранее Владимир Путин одобрил другой пакет льгот "Роснефти" и "Газпром нефти" на сумму 600 млрд рублей. Льготы касаются проекта по разработке Приобского месторождения: "Роснефть" осваивает северную часть, а "Газпром нефть" — южную. Приобское месторождение считается высокообводненным, а запасы относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" добыла на нем 26 млн тонн нефти в 2018 году, «Газпром нефть» — 11,5 млн тонн.

С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – "Юганскнефтегаза". "Роснефть" аргументировала необходимость тем, что понесла прямые потери из-за сделки ОПЕК+ об ограничении объемов добычи нефти: компания не добыла из-за них 22 млн тонн нефти. Такой аргумент использовался в письме первого вице-президента "Роснефти" Павла Федорова к замглавы Минфина Илье Трунину, отправленном в середине июня. "Роснефть" предупреждала, что без льгот добыча на Приобском месторождении начнет снижаться, что приведет и к потере доходов бюджета.

В этой связи будет сделано исключение из моратория на налоговые льготы для нефтяников до 2024 года, который предложил ввести в июле вице-премьер Антон Силуанов. В результате "Роснефть" получит десятилетний вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 46,5 млрд рублей в год, а "Газпром нефть" — на 13,5 млрд рублей в год. В "Роснефти" считают, что положительный эффект для бюджета будет выше. 21 августа первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров оценил прирост добычи на своей части Приобского месторождения за весь срок действия льгот в 70 млн тонн нефти, а дополнительные налоговые поступления в бюджет составят 660 млрд руб.

Поскольку в ближайшее время бюджет за счет льгот для "Роснефти" и "Газпром нефти" недосчитается 600 млрд рублей, Минфин изучает вариант с повышением НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ, писал "Коммерсантъ". Основная нагрузка ляжет на крупные компании.