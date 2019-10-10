Эрдоган пригрозил Европе открыть границы для беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг критике ЕС и арабские страны, которые осудили операцию турецких военных на севере Сирии. В телеобращении он предупредил Евросоюз, что если он официально признает турецкую операцию незаконным вторжением, Турция может открыть пограничные переходы со странами ЕС и, как он выразился, выпустить более 3-х миллионов сирийских беженцев в Европу.

Он также обрушился с критикой на Египет, назвав его президента Абдельфаттаха ас-Сиси "убийцей, который убил демократию в своей стране". Саудовскую Аравию же он обвинил в гибели мирных жителей в Йемене.

Президент Турции также пообещал не допустить деятельности в регионе, который должен перейти под контроль турецких военных, террористической группировки "Исламское государство".

Операцию на севере Сирии Эрдоган объяснил "борьбой с терроризмом". По словам президента Турции, за первые сутки боевых действий были убиты более 100 участников курдских вооружённых формирований, которых в Турции считают террористами. Эрдоган заявил, что все задачи первого дня операции решены. Турецкие военные ранее сообщили, что началась наземная часть операции, и заняты уже более 10 населённых пунктов.

Представители командования курдских отрядов заявили, что нанесли потери наступающим турецким войскам, а также о жертвах среди гражданского населения.

В четверг авиаудары и бои продолжаются.

Турция начала военную операцию против курдских отрядов на северо-востоке Сирии в среду. Ряд стран мира осудили действия Турции. В США сенаторы готовят санкции против Анкары, указывая на то, что курды были важными союзниками США в борьбе против "ИГ".