В Саратове полиция применила газ к митингующим, требующим самосуда

В Саратове полиция применила газ к митингующим местным жителям, которые требовали выдать им для самосуда предполагаемого убийцу девятилетней школьницы Елизаветы Киселёвой. Об этом сообщают телеграм-каналы "Baza" и "Mash".

В гаражном массиве, где было обнаружено тело ребёнка, прошёл стихийный митинг. В тот момент там проходил следственный эксперимент, на котором мог присутствовать задержанный. По информации СМИ, это 36-летний местный житель, который ранее был судим по статье "насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый якобы сознался в преступлении. Толпа местных жителей атаковала одну из полицейских машин с требованием выдать им задержанного.

Error rendering VK.

"Baza" сообщает, что районные отделы полиции города подняты по тревоге. На место, где проходит митинг, прибыли сотрудники ОМОН со щитами. С вечера в гаражный массив съехались сотни жителей города, некоторые из них были вооружены подручными средствами.

Ещё несколько десятков митингующих собрались у районного отдела полиции, куда мог быть доставлен подозреваемый. Горожане перекрыли дорогу и требуют, чтобы к ним вышло руководство ведомства.

Девятилетняя Елизавета Киселёва пропала 9 октября по дороге в школу. За двое суток на её поиски вышло несколько тысяч жителей Саратова. По информации СМИ, ночью 11 октября тело ребёнка было обнаружено в одном из гаражных массивов города.