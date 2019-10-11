На Кубе выбрали первого за 43 года президента. Им стал Диас-Канель

Национальная ассамблея Кубы избрала президентом страны Мигеля Диаса-Канеля. Об этом сообщается в твиттере кубинского парламента.

На пост президента Кубы претендовали 17 кандидатов.За Диас-Канеля проголосовали 579 из 605 депутатов, пишет официальная газета ЦК Компартии Кубы Granma.

В 1976 году на Кубе упразднили пост президента . Главой государства был председатель Государственного совета. Должность президента была восстановлена в начале 2019 года после принятия новой конституции страны. Он избирается парламентом на пять лет. Его пребывание на этом посту ограничивается двумя сроками.

Диас-Канель руководил Кубой как председатель Госсовета с апреля 2018 года. Он стал первым человеком не из семьи Кастро, который возглавил Кубу с момента коммунистической революции.

Новая Конституция Кубы была принята в результате референдума в феврале 2019 года. Ее поддержалиболее 73 процентов кубинцев. Помимо некоторых изменений в структуре власти, она также признала право граждан на частную собственность и свободный рынок.