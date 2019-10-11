Трамп на митинге назвал расследование об импичменте "безумным"

Президент США Дональд Трамп вечером в четверг провёл первый массовый митинг с момента начала в Палате представителей расследования об импичменте в связи с его предполагаемым давлением на власти Украины. Выступая в Миннеаполисе (штат Миннесота) перед десятками тысяч сторонников, Трамп обрушился с резкой критикой на демократов – инициаторов расследования, назвав его "безумной охотой на ведьм".

Трамп обвинил своих оппонентов-демократов в стремлении "украсть" его победу на выборах 2016 года, а расследование об импичменте назвал попыткой переворота. Особенно резкие характеристики он дал одному из претендентов на выдвижение в президенты от демократов Джо Байдену, спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и члену Конгресса от Миннесоты Ильхан Омар.

Среди достижений своего президентства Трамп назвал экономический рост, борьбу с нелегальной миграцией, модернизацию армии и разгром террористической группировки "ИГ" в Сирии.

Прямая трансляция выступления президента в Миннеаполисе велась на канале Дональда Трампа на сайте Twitch, который он завёл в тот же день. Всего на канал Трампа уже подписались более 15 тысяч человек.

Избиратели в Миннесоте традиционно голосуют за демократов, однако на выборах 2016 года Трамп отстал от Хиллари Клинтон всего на полтора процента голосов, и на выборах 2020 года он надеется одержать победу в штате.