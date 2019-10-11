Лидеры ЕС обсудят санкции против Турции в связи с операцией в Сирии

Страны Европейского союза обсудят возможное введение санкций против Турции в связи с её операцией на севере Сирии на ближайшем саммите ЕС, который пройдёт на следующей неделе в Брюсселе. Об этом заявила французский министр по делам ЕС Амели де Моншален.
Большинство государств ЕС резко осудило начавшуюся в среду турецкую операцию против сирийских курдов. Совет Безопасности ООН накануне по требованию ряда европейских стран за закрытыми дверями обсудил ситуацию в Сирии. Никаких заявлений по итогам обсуждения принято не было. Однозначно осудить действия Турции отказались как Россия, так и Соединённые Штаты. При этом постпред США в ООН Келли Крафт в четверг предупредила Турцию, что операция против курдов на северо-востоке Сирии повлечет за собой последствия, если Анкара не защитит уязвимые категории населения и не сумеет сдержать террористическую группировку "Исламское государство".
Операция началась после того, как Соединённые Штаты объявили о готовности вывести свои войска из районов Сирии, прилегающих к турецкой границе. В Конгрессе США как демократы, так и республиканцы осуждают это решение администрации Дональда Трампа и готовят пакет санкций против Турции. Члены Конгресса подчёркивают роль сирийских курдов в борьбе против "ИГ". Трамп заявляет, что его администрация не поддерживает турецкую операцию. В четверг президент США заявил, что Вашингтон надеется сыграть роль посредника между Турцией и курдами.
- В пятницу операция Турции и её союзников - отрядов сирийской оппозиции - продолжается. За минувшие двое суток взяты под контроль несколько десятков населённых пунктов. Среди них, однако, нет ни одного крупного города. Обе стороны сообщают о больших потерях у противника. Есть жертвы среди мирного населения. Турция признала гибель четырёх своих военнослужащих. Сообщается, что район боёв покидают тысячи беженцев.
- Турция утверждает, что цель операции - установление 30-километровой зоны безопасности к югу от своей границы с Сирией. Власти Турции считают курдские вооружённые формирования террористическими.
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