Лукашенко призвал лидеров СНГ "поддержать новую власть в Украине"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран Содружества независимых государств поддержать, как он выразился, "новую власть в Украине".

Лукашенко выступил на саммите СНГ в столице Туркмении Ашхабаде, где присутствует, среди прочих, и президент России Владимир Путин.

По словам Лукашенко, уже появилась тенденция "свернуть эту власть, скрутить, свергнуть". "Но мы должны понимать, кто после этого придёт к власти в Украине" - приводит слова президента Белоруссии агентство БелТА.

Он не пояснил, кто именно, по его словам, хочет "свергнуть" украинскую власть. Не сообщается и о реакции Путина на его слова.

В последние дни в ряде городов Украины прошли уличные акции против возможных уступок президента Владимира Зеленского России по вопросу о Донбассе. Сам Зеленский во время телемарафона - 14-часового общения с журналистами - накануне в Киеве сказал, что не опасается "нового Майдана", но если поймёт, что его политика не находит поддержки общества, готов будет уйти с поста.

Лукашенко и Зеленский на днях встречались с Житомире. Встреча прошла в тёплой обстановке. Комментируя её итоги, Зеленский заявил об обещании белорусского президента не размещать в стране российских воинских контингентов, а Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины и вновь предложил посреднические услуги.