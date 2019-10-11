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Эксперты СПЧ сочли недоказанным преступление Константина Котова

Константин Котов

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Совет по правам человека раскритиковал приговор активисту Константину Котову, осужденному на четыре года колонии по так называемой "дадинской статье" о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

По мнению экспертов СПЧ, суд не проделал нужной работы, чтобы доказать обстоятельства преступления, в котором обвиняли Котова, пишет газета "Ведомости".

Суд практически проигнорировал показания свидетелей защиты и ограничился изучением только свидетельств обвинения, отмечается в экспертизе СПЧ. В приговоре не объясняется, какими поступками или словами Котов призывал к противоправным действиям. Лозунги "Допускай", "Путин вор", "Мы здесь власть", которые указаны в рапорте полицейских, не характеризуют действия активиста как криминальные, говорится в документе.

В этой связи эксперты СПЧ указывают, что Тверской суд Москвы при вынесении приговора проигнорировал постановление Конституционного суда о том, что лишать человека свободы по статье о неоднократных нарушениях на митингах можно только в том случае, если его действия не были мирными и несли угрозу жизни или имуществу других людей.

Ранее прокуратура в ответ на апелляционную жалобу адвокатов заявила, что приговор, вынесенный Константину Котову, не противоречит постановлению Конституционного суда. В ведомстве назвали "реальной угрозой" то, что во время акций московский активист якобы нарушал правила дорожного движения и блокировал проход граждан к достопримечательностям города.

  • Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал задержанным в Керченском проливе украинским морякам и требовал обмена заключёнными между Россией и Украиной. С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в ней, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью. Радио Свобода публиковало кадры, на которых видно, что в этот день Котов только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу.
  • 5 сентября Константин Котов был осуждён на четыре года лишения свободы по статье о неоднократных нарушениях правил проведения митингов. Он вины не признаёт. Активисты передали в администрацию президента более 100 тысяч подписей в поддержку Котова.
  • 14 октября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор.

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