Нобелевской премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии

Норвежский нобелевский комитет назвал лауреата Нобелевской премии мира за 2019 год. Им стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али - за урегулирование приграничного конфликта с Эритреей. Комитет особо отметил усилия государственного деятеля в деле достижения мира и укрепления международных отношений. Прямая трансляция вручения велась на YouTube.

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен подчеркнула, что премьер Эфиопии до сих пор активно занят мирным урегулированием на границе, и что вручение премии мира может послужить подспорьем в решении этого вопроса.

Архивы видео сохранили такой эпизод, когда премьер-министр успокоил недовольных солдат, пришедших с оружем требовать повышения выплат.

На премию мира в этом году претендовали более 200 человек и 85 организаций. Полный список, по традиции, держался в секрете. Эксперты называли в числе фаворитов молодежных активисток Ильвад Эльман из Сомали и Хаджер Шариф из Ливии, а также активиста из Гонконга Натану Лау.

Также в числе кандидатов неоднократно упоминалась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, букмекеры называли её абсолютным фаворитом. Председатель комитета отказалась отвечать на вопрос журналистов о том, почему она не удостоилась награды, сославшись на правила организации.

Премия, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается лицу, "добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

В прошлом году награды удостоились хирург из Конго Дени Муквеге и правозащитница Надя Мурад. В прошлом среди лауреатов были, в частности, Андрей Сахаров и Михаил Горбачёв.