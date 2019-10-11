В Конгрессе ждут Йованович, которую критиковали Трамп и Зеленский

В Конгрессе США в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа в четверг, как ожидается, даст показания бывший американский посол на Украине Мари Йованович.

Слушания были запланированы заранее, однако неясно, сможет ли Йованович принять в них участие. Белый Дом заявил ранее, что не будет сотрудничать с Палатой представителей в расследовании, обвинив демократов, которые контролируют палату, в предвзятоти и нарушении процедур.

Наблюдатели отмечают, что возможные показания Йованович представляют интерес в связи с тем, что она была отозвана со своего поста, как утверждается, из-за несогласия с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани по вопросу о взаимодействии с украинскими представителями.

Агентство Associated Press в четверг пишет со ссылкой на источники, что посол требовала от Джулиани и других американских деятелей пользоваться только официальными каналами связи с Украиной - что, как утверждается, и послужило причиной её увольнения.

В телефонном разговоре с президентом Украины 25 июля, который оказался в фокусе расследования по импичменту, Дональд Трамп критиковал Йованович. Зеленский в ответ сказал ему, что рад, что их оценки работы бывшего посла совпадают, и обвинил Йованович в том, что она плохо к нему относилась и выступала на стороне его политических оппонентов.

Сама бывший посол пока никак не комментировала все эти заявления.

Демократы обвиняют Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью преследования своего политического конкурента - Джо Байдена. Президент США якобы просил украинского лидера возобновить уголовное дело против Байдена. Эта информация стала причиной для начала расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. Сам он отвергает обвинения. Владимир Зеленский аявляет, что никакого давления президент США на него не оказывал.