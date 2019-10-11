Журналистов Югры проверят из-за видео с нецензурным дублем мэра

Сотрудников телерадиокомпании "Пыть-Ях-Информ" из Ханты-Мансийского автономного округа проверят на полиграфе из-за публикации в соцсетях записи обращения главы города Пыть-Ях Александра Морозова ко Дню российского флага, в котором он несколько раз сбивается и нецензурно выражается . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора телерадиокомпании Жанну Матрунич.

На видео, выложенном в соцсети, эти места на записи перебиты звуковым сигналом. По словам Матрунич, рабочие материалы сотрудники должны были удалить, но не сделали этого. Проверка не выявила того, кто выложил видео в сеть с закрытого сервера компании, поэтому руководство "добровольно" решило проверить всех сотрудников на полиграфе, "чтобы установить виновного".

По словам Матрунич , проведение проверки "не навязывали сверху". Её планируется завершить до ноября.