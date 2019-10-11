Навальный утверждает, что прокуратура хочет ареста его квартиры

Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что прокуратура Москвы обратилась в суд с ходатайством об аресте его московской квартиры как обеспечительной меры по иску почти на 5 миллионов рублей из-за летних акций протеста в Москве.

Как рассказал Навальный в инстаграме, прокурор требует арестовать его "единственный существеннный объект имущества" — квартиру в районе Марьино площадью 78,5 квадратных метров.

Прокуратура Москвы ранее подала два иска к оппозиционерам на 2,5 и 2,4 млн рублей из-за участия дополнительных сил Росгвардии в обеспечении порядка во время несогласованных акций оппозиции. Их организаторами считают Навального и его сторонников, среди которых Любовь Соболь, Иван Жданов, Георгий Албуров, Владимир Милов, Александр Соловьев, Илья Яшин и Олег Степанов.

Навальный не пишет, когда именно и в какой суд было подано ходатайство, когда оно будет рассмотрено, а также требует ли прокуратура арестовать и имущество его соратников.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил ТАСС, что, по его сведениям, прокуратура требует арестовать квартиры всех ответчиков, а не только Навального.

Комментариев прокуратуры пока нет.

Арест квартиры не означает лишения права собственности, речь идёт об ограничении права распоряжаться имуществом.

Адвокат Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале утверждает, что ещё 9 сентября Черемушкинский суд отказал в наложении ареста на имущество Навального, Яшина, Соловьева, Соболь, Жданова, Милова, Степанова, Албурова. Идёт ли речь о том же ходатайстве, о котором пишет Навальный, или с тех пор прокуратура подала новое - неясно.