Навальный утверждает, что прокуратура хочет ареста его квартиры

Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что прокуратура Москвы обратилась в суд с ходатайством об аресте его московской квартиры как обеспечительной меры по иску почти на 5 миллионов рублей из-за летних акций протеста в Москве.
Как рассказал Навальный в инстаграме, прокурор требует арестовать его "единственный существеннный объект имущества" — квартиру в районе Марьино площадью 78,5 квадратных метров.
Прокуратура Москвы ранее подала два иска к оппозиционерам на 2,5 и 2,4 млн рублей из-за участия дополнительных сил Росгвардии в обеспечении порядка во время несогласованных акций оппозиции. Их организаторами считают Навального и его сторонников, среди которых Любовь Соболь, Иван Жданов, Георгий Албуров, Владимир Милов, Александр Соловьев, Илья Яшин и Олег Степанов.
Навальный не пишет, когда именно и в какой суд было подано ходатайство, когда оно будет рассмотрено, а также требует ли прокуратура арестовать и имущество его соратников.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил ТАСС, что, по его сведениям, прокуратура требует арестовать квартиры всех ответчиков, а не только Навального.
Комментариев прокуратуры пока нет.
Арест квартиры не означает лишения права собственности, речь идёт об ограничении права распоряжаться имуществом.
Адвокат Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале утверждает, что ещё 9 сентября Черемушкинский суд отказал в наложении ареста на имущество Навального, Яшина, Соловьева, Соболь, Жданова, Милова, Степанова, Албурова. Идёт ли речь о том же ходатайстве, о котором пишет Навальный, или с тех пор прокуратура подала новое - неясно.
- Об иске прокуратуры стало известно 8 октября. В тот же день также стало известно, что управление МВД по Москве намерено отсудить у оппозиционеров почти 18 миллионов рублей за привлечение полицейских и техники для обеспечения общественного порядка на акциях протеста 27 июля и 3 августа.
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