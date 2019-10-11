Обвинение запросило почти 100 лет колонии для 6 крымских мусульман

Российский прокурор попросил суд в Ростове-на-Дону назначить шестерым крымским мусульманам почти 100 лет лишения свободы по делу "ялтинской группы" Хизб ут-Тахрир. Об этом сообщает издание "Ґрати" со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.



Для Муслима Алиева и Инвера Бекирова гособвинение запросило по 20 лет, для Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука – по 15. Арсену Джеппарову прокурор просит назначить – 13 с половиной лет, а Рефату Алимову – 14 с половиной.



В России организация Хизб ут-Тахрир признана террористической и запрещена, при этом на территории Украины и в ряде стан Европы эта исламская партия действует на законных основаниях.



Преследования крымских мусульман по обвинению в связях с Хизб ут-Тахрир начались вскоре российской аннексии Крыма, всего арестовано более пятидесяти человек.



Никто из обвиняемых по делу "ялтинской группы" Хизб ут-Тахрир виновным себя не считает. Правозащитное движение «Мемориал» признало их политическими заключёнными.