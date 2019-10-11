В Петербурге представители партии власти угрожают депутату от оппозиции

В Санкт-Петербурге на муниципального депутата от "Партии Роста" Вячеслава Кулекина оказывается давление со стороны представителей "Единой России". Информация об этом появилась в сообществе "Штаб Купчино" в соцсети "Вконтакте". Оппозиционеру под угрозами расправы предлагают сдать мандат.

Ситуация в муниципальном округе №72 во Фрунзенском районе, где победила команда "Партии Роста", а председателем Совета избран Павел Швец, накаляется. Муниципальные депутаты не могут приступить к реализации своих полномочий в полном объеме. Были попытки изменить Устав, заблокирован сайт и муниципальная газета, депутатам пытаются помешать избрать нового главу местной администрации. Однако, все они оказались безрезультатными, и теперь представители "старой команды" перешли к активным действиям "вне правового поля", говорится в сообщении.

Как рассказал корреспонденту Север.Реалии председатель муниципального совета Павел Швец, член команды партии власти и экс-депутат Законодательного собрания Евгений Кузьмин ранее на встрече с Кулекиным предложил ему досрочно сложить полномочия в обмен на деньги. Оппозиционер не согласился.

По словам Швеца, за Кулекиным несколько дней подряд следят неизвестные люди, кроме того, он получает смс-сообщения с угрозами ему и его семье. В связи с этим депутат обратился в ФСБ, полицию и Следственный комитет. На время следствия ему предоставили охрану.

На выборах 8 сентября в муниципальном округе № 72 Фрунзенского района "Партия роста" забрала 15 из 20 мест в совете. Избирательная комиссия долго не могла утвердить итоги голосования, а после избрания прежние власти старались всячески противодействовать работе новых муниципальных депутатов.