Победила нормальность. Споры о лауреатах Нобелевской премии

Вручения Нобелевской премии по литературе в России всегда ждут с особым трепетом. Дело тут и в литературоцентричности русской культуры, и в том, что именно эта премия кажется многим особенно политизированной: стоит вспомнить хотя бы споры, бушевавшие в соцсетях после награждения Светланы Алексиевич. ​Иностранцу, даже хорошо знающему русский язык, все это может показаться удивительным.

Максим Трудолюбов

Кевин Ротрок спрашивает: Почему русские так нервно относятся к Нобелевской премии по литературе?

Василий Гатов

Потому что Лев Толстой не получил. Правда

Борис Локшин

Россия – единственная в мире страна, для которой присуждения трёх Нобелевских Премий по литературе, Пастернак-Солженицын-Бродский, стали событиями не только культурными, но, по большому счету, историческими. Девальвация Нобелевки – это, в некотором роде, девальвация отечественной истории ХХ века. Поэтому, русские, как ни одна другая нация на земле, имеют основания беспокоиться по поводу того, кому ее вручают.

Дмитрий Колезев

Потому что все премии по литературе должны доставаться нам.

Карина Орлова

Потому что «русская литература – самая великая». «Русская классическая музыка – самая великая». И конечно, «русский балет – самый великий». Без этого величия «не было бы ни мировой литературы, ни музыки, ни естественно балета». И все это называется империализм головного мозга.

Накануне Анна Наринская посвятила отношению россиян к Нобелевке колонку в "Новой газете":

Вообще у российской публики с Нобелевской премией по литературе давно сложились какие-то нервные отношения. Ее, считаем мы, постоянно вручают кому-то не тому. За весь новый век порадовали нас только наши любимые и практически родные Памук и Льоса, ну и разве что немного Исигуро. А когда премию давали Дорис Лессинг или Жан-Мари Леклезио, которых в России почти никто не знал, – появлялось неприятное чувство непричастности, так что сразу заходил разговор о «разнарядке» по половому и еще какому-то там принципу. И, наоборот, нас вдрызг разозлил успех Светланы Алексиевич, которую мы как раз знаем слишком хорошо и которая, по нашему мнению, не соответствовала высоким нобелевским стандартам.

На человеческий язык это переводится так – мы-то сами ее не ценили достаточно высоко, а Нобелевская академия оценила, и теперь нам неприятно.

10 октября Нобелевский комитет объявил сразу двух победителей, за прошедший и нынешний годы: польскую писательницу Ольгу Токарчук наградили за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", а австрийца Петера Хандке – за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта". Оба имени оказались мало знакомы русскоязычным читателям, зато многих комментаторов сразу же заинтересовали национальные корни лауреатов.

Константин Мильчин

Звонки, звонки, звонки

* * *

– Здравствуйте, расскажите, кто эти двое?

* * *

– Константин, а что их отличает?

– А что отличает Пушкина?

– Его самобытность.

– Вот и Токарчук с Хандке отличает их самобытность!

– Спасибо, Константин!

Ольга Брагина

человек в комментариях спрашивает неужели украинская писательница

получила Нобелевскую премию, а я ничего не слышал

ему отвечают, что писательница польская, ну да, говорят, у нее украинские корни, но что это меняет

потом обсуждают, какой использовать феминитив слова «прозаик»

одни говорят «прозаенька», другие говорят нормального феминитива нет

оставьте «писательница», третьи говорят «прозаикиня»

потом пишут представляете что было бы, если бы премию дали Улицкой, фейсбук бы захлебнулся

другие спрашивают а почему две премии, а так можно было

им объясняют о прошлогоднем скандале, они говорят ну вот,

последнего увлеченного своей работой человека выгнали

другие спрашивают, кто такой Петер Хандке, а, это «Небо над Берлином»,

тогда непонятно, почему премию дали только сейчас, ждали так долго

потом снова спорят, можно ли использовать слово «прозаикиня»

Константин Никифоров

Гей, славяне! Нобелевскую премию по литературе после предыдущего награждения Светланы Алексиевич получили полька украинского происхождения Ольга Токарчук и словенец по матери, к тому же на редкость доброжелательно относящийся к сербам Петер Хандке. Можно только добавить, что Токарчук много и прекрасно переводила на русский язык сотрудник Института славяноведения РАН, д.ф.н. Ирина Евгеньевна Адельгейм.

Александр Гимельштейн

Ещё один (одна) лауреат Нобелевской премии по литературе (за 2018 год), хоть и не русскоязычный вслед за Светланой Алексиевич, но родившийся в семье выходцев из СССР (украинские корни, но не близкие). Современный польский классик Ольга Токарчук (польск. Olga Tokarczuk).

Дмитрий Литвинов

Теперь будет очень интересно понаблюдать за реакцией украинской общественности.

Про Алексиевич моя любимая формулировка из услышанных была, помнится, "украинская писательница, живущая в Беларуси".

Валерий Радуцкий

Что-то мне кажется, что наши "свядомые"забудут про Алексиевич и возьмутся за Токарчук!!!!

Юрий Володарский

Нобелевским лауреатом в области литературы стала украинка.

Пусть и польская, но тоже ведь неплохо!

Александр Доброер

Польша – хорошее место для развития талантливых украинок и украинцев

Алексей Лавончик

Все судорожно начали искать украинские/беларуские корни у Ольги Токарчук еще до того, как взяли в руки ее книгу.

Собственно, как люди, не читавшие Алексиевич, не прочитав ни черта несколько лет назад рыли у нее украинские и польские корни.

Объясните мне, какой смысл гордиться корнями лауреата Нобеля, не понимая, чем ты гордишься?

Книжечку возьмите. Плиз. Стулья потом. Корни то есть.

Начните с Ксенг Якубовых. За эту работу несколько лет назад на нее обрушилась волна гувна зе строны правицовых сродовиск.

Как обычно, многие критикуют выбор Нобелевского комитета как политически обусловленный – хотя за Токарчук и Хандке выступают люди диаметрально противоположных взглядов: австрийский писатель воспринимается "охранителями" прежде всего как защитник Слободана Милошевича.

Al Kapone

Забавно однако выбирают. Как и у нас Алексиевич, так и в Польше Токарчук шла не в ногу с государственной конъюктурой. Наверное Нобель превратился в инструмент поддержки "правильных" инакомыслящих. Точнее даже всегда им был.

Антон Сватковский

Токарчук жёстко ругают консерваторы и националисты, Хандке жёстко ругают либералы (за то, что Милошевича похвалил и про сербов писал).

А между Токарчук и Алексиевич тоже просматриваются параллели.

Михаил Тюренков

"Не читал, но одобряю"©

То, что Нобелевскую премию по литературе поделили между очередной алексиевич (польско-украинской леволибералкой-феминисткой Токарчук) и австрийским сербофилом Петером Хандке, поддерживающим сербские анклавы оккупированного Косова, однозначно обнадёживает. Оказывается, и в этих ваших европах "не всё так однозначно".

Егор Холмогоров

Но вообще в политическом смысле Нобель Хандке это прям очень хорошо.

Мир, так называемый мир, знает все о Югославии, Сербии. Мир, так называемый мир, знает всё о Слободане Милошевиче. Так называемый мир знает правду. Вот почему так называемый мир сегодня отсутствует, и не только сегодня, и не только здесь. Я не знаю правду. Но я смотрю. Я слушаю. Я чувствую. Я помню. Вот почему сегодня я здесь, рядом с Югославией, рядом с Сербией, рядом с Слободаном Милошевичем

Речь Петера Хандке на похоронах Слободана Милошевича

Павел Скрыльников

Очень надеюсь, что а) украинцы и поляки, а и те и другие есть в моей френдленте, не начнут войну за Токарчук, а побыстрее сойдутся на чем-то вроде современного отношения к Адаму Мицкевичу б) Хандке дали премию, потому что хотели дать именно ему, а не потому что нытьё интеллектуальных русских националистов об Алексиевич докатилось до Стокгольма и другого способа их унять не нашлось.

Однако и либеральная публика ценит Хандке – прежде всего за его киносценарии, которыми он известен чуть ли не больше, чем романами.

Стас Фрейдлин

Петер Хандке написал сценарий для замечательного фильма Вима Вендерса "Небо над Берлином". Там очень много закадрового текста, так что авторский стиль хотя бы приблизительно можно оценить, посмотрев фильм. И да, сразу хочется почитать и книги.

Антон Долин

Сегодня шутил, что после Дилана и Алексиевич настало время дать Нобелевку по литературе сценаристу.



Так они и сделали.

Vince Moshkevich

Нобелевская премия по литературе присуждена Петеру Хандке за общегуманистический пафос его неоднократных призывов отменить Нобелевские премии по литературе.

Многие комментаторы, впрочем, заочно уверены, что ни одного из лауреатов читать не стоит.

Платон Беседин

НОБЕЛЕВКА

Как было: Кнут Гамсун. Уильям Йейтс. Томас Манн. Герман Гессе. Бертран Рассел. Михаил Шолохов. Патрик Уайт. Гарсиа Маркес. Александр Солженицын. Гюнтер Грасс. Джон Кутзее. Мо Янь.

Как стало: Ольга Токарчук.

Это всё, что вам надо знать о Нобелевской премии по литературе. Пусть Петер Хандке и весьма хорош. И тут проблема не только в конъюнктуре, нет – просто сильных литераторов (как и иных представителей культуры) и, правда, осталось катастрофически мало. Если они остались в принципе.

Александр Гутин

Петер Хандке, Ольга Токарчук. Нобелевское жюри продолжает выбирать лауреатов по литературе путем генератора случайных фамилий. Хотя после Алексиевич подойдёт любой человек, умеющий писать буквы.

Но есть и те, кто давно знаком с именами новых лауреатов и считает награды заслуженными. Переводчик и литературный критик Анастасия Завозова в колонке для журнала Esquire назвала их "классиками нормального человека":

Нобелевская премия, немного потоптавшись на танцполе современности, вернулась к прежней схеме: давать премию собственно за литературное мастерство, а не за то, что человек хороший. В этом плане выбор нынешнего (и прошлого) года донельзя консервативен. Несмотря на то что Ольссон обещал смотреть пошире Европы, глаз от нее он все-таки оторвать не смог, и премию получили два классика нормального человека.

Андрей Николаевич Красильников

А я читал все их книги, переведённые на русский. В будущей премии ТокАрчук не сомневался с 2002 года, когда ознакомился с романом "Путь Людей Книги". Но тогда ей было всего сорок, а в таком возрасте ещё никого не награждали. Ну а Хандке вообще один из ключевых писателей современной Европы. Диссертации по его творчеству начали у нас защищаться более тридцати лет назад.

Максим Кантор

поздравляю всех с замечательным решением Нобелевского комитета по литературе.

В отличие от подавляющего большинства считаю выбор абсолютно справедливым и адекватным современному состоянию литературы и сознания литераторов.

Глеб Морев

Ольга Токарчук – первый писатель-нобелиат 60-х годов рождения. На 10 лет старше Бродского (на момент премии). Это огромный возрастной прорыв (для их политики последних десятилетий). Который в данном случае важнее поликонтинентальности.

Галина Юзефович

Ну, в общем, можно уверенно сказать: Нобелевка проснулась от своего летаргического сна той же Нобелевкой, которую мы знали и любили. Ничего с ней не случилось за этот год – и это, определенно, ура!

Еще более удивительным показался многим выбор лауреата на Нобелевскую премию мира.

То, что премию получил премьер-министр Эфиопии за урегулирование конфликта с Эритреей, российские комментаторы в большинстве своем восприняли как внезапное торжество здравого смысла – на эту премию прочили Грету Тунберг, к которой средний пользователь Рунета не питает особых симпатий. В Сети моментально стали множиться саркастические комментарии.

Аркадий Пильдес

Сначала у девочки украли детство, а теперь и миллион. Весь мир против Греты!

Максим Юсин

Вот это хорошая новость. Достойный человек -– важное дело сделал. А то вчера меня прямо передернуло, когда прочитал, что основным фаворитом называют Грету Тунберг. Извините, если кого обидел. Развивать эту тему не стану.

Юрий Васильев

С одной стороны, Нобель мира для действующего главы государства – стыдное дерьмо, ставшее таковым задолго до Барака Обамы.

С другой – спасибо, что не пробили с Гретой Тунберг новое днище, ограничившись уже привычным. Большое, искреннее спасибо.

Так они и выглядят, те самые смешанные чувства. Именно так.

Игорь Яковенко

Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии Абий Ахмед.

Пролетели как фанера над Осло все левые и правые. Грета, бразильские экологические индейцы, ливийская феминистка, сомалийская правозащитница, глава Новой Зеландии с ее запретом оружия, ну, и конечно, кумир правых Трамп.

"Мы не правые, не левые – мы нормальные", – тихо и застенчиво прошептал планете Нобелевский комитет...

Их можно понять: после прошлогодних скандалов на сексуальной почве вокруг премии по литературе им только политической истерики не хватает.

А этот Абий Ахмед вообще собрание достоинств на все вкусы: сын мусульманина и христианки, сам протестант, подполковник и вдобавок программист. В любом случае лучше Ясира Арафата или Обамы, которым эту премию вручили как в насмешку...

Константин Косачев

Нобелевскую премию мира за 2019 год получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, что, конечно, многим может показаться довольно неоднозначным решением. Во всяком случае, даже председатель Нобелевского комитета Брит Андерсон говорила о том, что может быть мнение, будто премия мира вручена этому человеку слишком рано.

Однако нельзя не признать тот факт, что именно усилиями нынешнего лауреата 9 июля 2018 года Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая обозначила окончание 20-летней войны между двумя странами, и граница между двумя странами стала открытой для проезда транспорта.

А если учитывать, что в числе фаворитов у букмекеров значилась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, то выбор можно признать не самым худшим. Вспоминая, в частности, и волю самого Альфреда Нобеля, завещавшего присуждать премию мира лицу, «добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий». Довольно спорный шведский пиар-проект в этом смысле содержательно явно проигрывает эфиопскому премьеру, что, видимо, и повлияло на выбор норвежского комитета.

Другие комментаторы иронизируют над теми, кто всерьез болел против Греты Тунберг.

Антон Долин

Трудно поверить глазам, но у меня в ленте реально многие РАДУЮТСЯ, ЧТО ГРЕТЕ ТУНБЕРГ НЕ ПРИСУДИЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА.

Раньше был далёк от мыслей об этом, но сейчас уже сам бы ей всё присудил.

Иван Беляев

Цукерберг сказал, что первая тысяча русских пользователей, написавших ироничные посты про Грету Тунберг и Нобелевскую премию мира, получит денежные призы.

Торопитесь, вы ещё можете успеть.