Умер Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос

Умер лётчик-космонавт Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос. Ему было 85 лет. О смерти Леонова сообщает ТАСС со ссылкой на его помощницу.

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедший в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года во время полёта на космическом корабле "Восход". В июле 1975 года Леонов участвовал в совместном полёте советского и американского космических кораблей - "Союз-Аполлон". Он был дважды героем Советского Союза.

Известен также как художник, автор картин на космические темы.

Был советником первого заместителя председателя совета директоров Альфа-банка, входил консультативный комитет инвестинционного фонда Baring Vostok, директор которого Майкл Калви оказался в России под следствием. В последние годы, как сообщается, Леонов тяжело болел.

Сообщается, что похороны космонавта пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах 15 октября.