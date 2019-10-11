Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Конго разбился президентский самолёт, на борту были россияне

Ан-72 (иллюстративное фото)

В Конго потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-72, на борту которого находились несколько граждан России. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердила представитель российской дипломатической миссии в стране. По сообщению агентства Reuters, на борту было 8 человек. По предварительным данным, все они погибли.

Известно, что самолёт обеспечивал перевозки президента Конго Феликса Чисекеди. Сообщается, что на борту могли находиться его охранники и водитель, а также четыре члена экипажа.

В декабре прошлого года в Демократической республике Конго разбился Ан-26, экипаж которого состоял из трёх россиян. Все они погибли. Тогда причной катастрофы называли плохое техническое состояние самолёта.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG