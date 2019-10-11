В Конго разбился президентский самолёт, на борту были россияне

В Конго потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-72, на борту которого находились несколько граждан России. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердила представитель российской дипломатической миссии в стране. По сообщению агентства Reuters, на борту было 8 человек. По предварительным данным, все они погибли.



Известно, что самолёт обеспечивал перевозки президента Конго Феликса Чисекеди. Сообщается, что на борту могли находиться его охранники и водитель, а также четыре члена экипажа.



В декабре прошлого года в Демократической республике Конго разбился Ан-26, экипаж которого состоял из трёх россиян. Все они погибли. Тогда причной катастрофы называли плохое техническое состояние самолёта.