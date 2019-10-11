Ножевая атака в Манчестере: 5 человек ранены

В городе Манчестер в Великобритании не менее пяти человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на посетителей торгового центра.

Нападавший арестован. Сообщается, что это мужчина средних лет. Другие подробности о его личности пока не известны, как и мотив нападения. Преступление расследует отдел полиции по борьбе с терроризмом.

Все посетители торгового центра Arndale были эвакуированы.

В Манчестере произошёл крупнейший теракт последних лет в Британии - в 2017 году смертник привёл в действие взрывное устройство во время концерта на стадионе Manchester Arena, погибли 22 человека.