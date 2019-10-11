Брекзит: шансы на соглашение Британии и ЕС возросли

Великобритания и Европейский Союз в пятницу договорились возобновить переговоры по вопросу о Брекзите и провести на выходных интенсивные дискуссии о возможном новом соглашении о выходе Британии из ЕС.

Надежда на достижение договорённости , которая ещё в начале недели была призрачной, в последние часы вновь увеличилась. Это следует из публичных заявлений представителей ЕС и из сообщений источников. Накануне о возможности достигнуть соглашения после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Сегодня то же повторил Мишель Барнье, который от имени ЕС ведёт переговоры о Брекзите.

По данным источников информационных агентств, Британия готова согласиться с тем, чтобы после Брекзита между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, входящей в ЕС, не было таможенной границы. Это было одним из требований Евросоюза. Если при этом Великобритания не останется в таможенном союзе с ЕС, теоретически это будет означать, что таможенная граница возникнет между Северной Ирландией и самой Великобританией. Пока неясно, как будет решён этот вопрос в окончательном варианте соглашения.

Саммит ЕС должен обсудить Брекзит и одобрить любое возможное соглашение 17-18 октября в Брюсселе. Британский премьер не раз заявлял, что стремится к соглашению, но при его отсутствии готов вывести страну из ЕС и без него - к 31 октября. Большинство в парламенте, однако, против этого. Если соглашение не будет достигнуто, а Джонсон откажется просить ЕС об отсрочке Брекзита, Британии грозит конституционный кризис.