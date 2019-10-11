Бывший посол США в Киеве даёт показания в Конгрессе США

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович сегодня предстала перед участниками закрытых слушаний в Конгрессе, которые организованы комитетами по иностранным делам, разведке и надзору.

Йованович дает показания в Конгрессе в рамках расследования по вопросу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа. Президент США считает, что бывшие и действующие сотрудники его администрации не должны сотрудничать со следствием, которое ведётся в связи с усилиями демократов добиться импичмента Трампа. Тем не менее Мари Йованович прибыла в Конгресс для дачи показаний, отмечает "Голос Америки". 3 октября в слушаниях в Палате представителей участвовал бывший спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер, отмечает "Голос Америки".

Агентство Associated Press ранее сообщило, что Йованович отстранили от должности после того, как она высказалась за передачу по официальным каналам просьб Руди Джулиани о проведении расследований украинской стороной. Личный юрист Трампа пытался добиться от украинских властей, чтобы они расследовали сотрудничество бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына и украинскими бизнес-парнёрами.