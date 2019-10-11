Якутский шаман Габышев попал на первую полосу The New York Times

Американская газета The New York Times опубликовала на первой странице материал про якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком из Сибири в Москву, чтобы "изгнать Путина из Кремля". В статье также говорится о том, что в России усиливается недовольство граждан властью, а рейтинг президента продолжает стабильно падать.

Ранее шаман записал видеообращение к Путину. Габышев намерен вновь продолжить свой поход в Москву с того места, где ранее он был задержан сотрудниками полиции – на границе Бурятии и Иркутской области. По словам шамана, он настроен мирно и "ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется". Своих сторонников Габышев призывает никому не мстить, а всех прощать.