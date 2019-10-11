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Якутский шаман Габышев попал на первую полосу The New York Times

Якутский шаман Александр Габышев

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Американская газета The New York Times опубликовала на первой странице материал про якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком из Сибири в Москву, чтобы "изгнать Путина из Кремля". В статье также говорится о том, что в России усиливается недовольство граждан властью, а рейтинг президента продолжает стабильно падать.

Ранее шаман записал видеообращение к Путину. Габышев намерен вновь продолжить свой поход в Москву с того места, где ранее он был задержан сотрудниками полиции – на границе Бурятии и Иркутской области. По словам шамана, он настроен мирно и "ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется". Своих сторонников Габышев призывает никому не мстить, а всех прощать.

  • Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
  • В конце сентября отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.
  • В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

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