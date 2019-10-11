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Минфин США получил новые полномочия для введения санкций

Здание Федерального казначейства США, Вашингтон

Президент США Дональд Трамп наделил Федеральное казначейство новыми исполнительными полномочиями. Отныне Министерство финансов США сможет, по согласованию с Трампом и главой Госдепартамента Майком Помпео, вводить новые значительные санкции в отношении "любого лица", имеющего связи с правительством Турции.

Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт в четверг предупредила Турцию, что операция против курдов на северо-востоке Сирии повлечет за собой последствия, если Анкара не защитит уязвимые категории населения и не сумеет сдержать террористическую группировку "Исламское государство".

Страны Европейского союза обсудят возможное введение санкций против Турции в связи с её операцией на севере Сирии на ближайшем саммите ЕС, который пройдёт на следующей неделе в Брюсселе. Об этом заявила французский министр по делам ЕС Амели де Моншален.

Большинство государств ЕС резко осудило начавшуюся в среду турецкую операцию против сирийских курдов. Совет Безопасности ООН накануне по требованию ряда европейских стран за закрытыми дверями обсудил ситуацию в Сирии. Никаких заявлений по итогам обсуждения принято не было. Однозначно осудить действия Турции отказались как Россия, так и Соединённые Штаты.

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