Бывший губернатор Челябинской области, вероятно, скрылся в Швейцарии

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, подозреваемый в превышении служебных полномочий, уехал в Швейцарию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Факт отъезда Дубровского в Швейцарию подвтердил ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с материалами дела.



По имеющейся информации, бывший губернатор после отставки весной этого года постоянно жил в Швейцарии. Уголовное дело против него возбуждено в связи с обвинениями в злоупотреблении должностными полномочиями. Пост губернатора Челябинской области он занимал с января 2014 года по март 2019 года.

В августе 2018 года Федеральная антимонопольная служба РФ по факту сговора на конкурсе по ремонту и реконструкции дорог возбудила дело в отношении Дубровского, челябинского областного министерства дорожного хозяйства и компании "Южуралмост".