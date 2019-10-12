В Москве ночью был задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

В Москве минувшей ночью был задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов. Он написал в твиттере, что полицейские ждали его в подъезде собственного дома.

Причину задержания они не назвали, но уже в отделе выяснилось, что за Шаведдиновым приехали сотрудник центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") и военный комиссар.

Соратники Шаведдинова предположили, что его хотя забрать в армию. Самому оппозиционеру стало плохо, он попросил вызвать "скорую помощь", но ему отказали. В итоге Шаведдинова отпустили через три часа после задержания. Какой протокол полицейские оформили на сотрудника ФБК, неизвестно.

На этой неделе Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией в список "иностранных агентов" – за "попытки повлиять на органы власти" и организацию митингов при получении некоего иностранного финансирования в размере 140 тысяч рублей.

До этого Следственный комитет возбудил против ФБК дело об отмывании средств. По нему прошли обыски во всех региональных штабах оппозиционера Алексея Навального. Счета многих его сотрудников были заблокированы.