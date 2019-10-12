США запретили Telegram размещать токены Gram на своей территории

Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временной приостановки первичного размещения на территории страны и за её пределами токенов компанией Telegram и её дочерним предприятием TON Issuer Inc. Ведомство считает, что операции с криптовалютой Gram проводились без необходимой регистрации, говорится в официальном пресс-релизе.

По версии комиссии, компания Павла Дурова и её "дочка" уже продали 39 покупателям в США более миллиарда токенов Gram по сниженным ценам. По всему миру насчитывается уже 171 покупатель, а число токенов приближается к трём миллиардам.

При этом Telegram и TON Issuer Inc привлекли от инвесторов в США и за рубежом более 1,7 миллиарда долларов на создание блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Руководство комиссии по ценным бумагам объясняет действия ведомства стремлением не допустить "наводнения" американского рынка токенами Telegram, которые якобы продаются в нарушение Закона о ценных бумагах от 1933 года.

Telegram обещала запустить блокчейн-платформу к 31 октября. Источники "Коммерсанта" сообщают, что это может произойти раньше. На этой неделе на сайте Telegram появились инструкции по пользованию криптовалютным кошельком Gram, а также предупреждение, что компания не даёт гарантий клиентам и не компенсирует убытки, превышающие десять долларов.

Компания Павла Дурова пока не прокомментировала действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США.