На Японию обрушился тайфун "Хагибис". Есть жертвы

В Японии один человек погиб и более 30 получили ранения из-за тайфуна "Хагибис". Он вызвал в Токио самые сильные дожди за последние 60 лет, передает Reuters. По данным агентства, из опасных районов могут эвакуировать до шести миллионов человек.

Более 800 тысяч жилых домов в стране остались без света. Закрыты магазины и заводы, остановлено движение поездов, в том числе в токийском метро, отменены полторы тысячи авиарейсов, а два главных аэропорта Японии полностью приостановили работу.

Метеорологи сравнивают надвигающийся тайфун "Хагибис" с тайфуном "Ида", который обрушился на Японию в 1958 году и унёс жизни более тысячи человек.