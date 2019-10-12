В анонимном ютуб-канале "Говори правду" была опубликована ​видеозапись, сделанная, предположительно, в петрозаводской колонии №9. На ней видно, как сотрудники учреждения бьют заключенного. Ссылку на ролик опубликовал во "ВКонтакте" карельский адвокат Роман Масалев, сообщила "Медиазона".

Запись датирована февралем 2014 года. Вероятно, видео снято камерой наблюдения в санитарной части колонии. На нем заключенного заводят в помещение и начинают избивать. Через некоторое время в комнату заходит оперативник и что-то шепчет на ухо одному из избивавших. После этого заключенного уводят.

Журналисты "Медиазоны" опросили работников СМИ, посещавших колонию №9, и бывших заключенных. Они сообщили, что на видео присутствует начальник ИК-9 Иван Савельев, а также начальник местного СИЗО Иван Ковалев.

После появления видеозаписи на YouTube, телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Максименко сообщил, что начальник колонии будет уволен, а в Карелию направлена служебная проверка.

"Медиазона" вместе с каналом "Настоящее Время" опубликовали статью про ИК-9, в которой содержат осужденных по тяжким и особо тяжким статьям. Заключенные рассказали журналистам про пытки, в которых участвует руководитель колонии. Начальник учреждения подал на СМИ в суд. Адвокат из Петрозаводска Виктор Молодежников, который защищает несколько осужденных в колонии №9, попросил предоставить ему и его семье государственную защиту.