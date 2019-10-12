В Саратове арестован подозреваемый в убийстве 9-летней девочки

Суд в Саратове арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы Елизаветы Киселёвой, из-за которого в городе прошла стихийная акция с требованием расправы над преступником.

Уголовное дело расследуется по статье "Убийство малолетнего". Максимальное наказание, закреплённое в Уголовном кодексе - пожизненное заключение или смертная казнь, которая в России не применяется в связи с мораторием.

Трагедия в Саратове послужила причиной для общественной дискуссии на тему восстановления смертной казни за убийство детей. В поддержу такой меры наказания высказались несколько саратовских чиновников, а также некоторые депутаты Госдумы.

В официальном аккаунте нижней палаты российского парламента появился опрос о возвращении смертной казни. Число голосов "за" приблизилось к 80 процентам.

При этом глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выступил против возвращения смертной казни в России. Он, в частности, напомнил о требованиях Венской конвенции, пишет "Интерфакс".

Многие пользователи социальных сетей указали на опасность идеи вернуть смертную казнь из-за высокого процента обвинительных приговоров в России и практики фабрикации уголовных дел.

Девятилетняя Елизавета Киселёва пропала 9 октября по дороге в школу. За двое суток на её поиски вышло несколько тысяч жителей Саратова. По информации СМИ, 11 октября тело ребёнка со следами насильственной смерти было обнаружено на территории гаражей в Кировском районе города.

Горожане вышли на стихийную акцию протеста, требуя от полицейских выдать для самосуда задержанного по подозрению в убийстве. Это 36-летний ранее судимый местный житель, которого, по данным СМИ, зовут Михаил Туватин. За последние десять лет он отбыл несколько сроков за кражу, разбой и изнасилование, а на своей страничке ВКонтакте размещал откровенные фото и был подписан на порнографические группы с подростками.

"Новая газета" отмечает, что правоохранительные органы не интересовались его деятельностью в сети. Не обратили они внимания и на самовольный захват гаража, который совершил Туватин. В своих показаниях он заявлял, что убил девочку, так как она застала его у этой постройки, когда шла через гаражный массив.