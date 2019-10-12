Собор епископов Греции признал Православную церковь Украины

Собор епископов Греции на внеочередном заседании в Афинах принял решение о признании Православной церкви Украины. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний (Думенко). Митрополит отметил, что установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквями станет новой страницей в истории Украины и Греции.
Как отмечается в публикации на сайте LB.ua, обсуждение вопроса началось ещё зимой, вскоре после получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии.
В состав Собора входят все правящие епископы Греции, в отличие от Синода, где заседают 12 из более чем 140 архиереев.
- 5 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
- Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать её, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
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