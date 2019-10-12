Собор епископов Греции признал Православную церковь Украины

Собор епископов Греции на внеочередном заседании в Афинах принял решение о признании Православной церкви Украины. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний (Думенко). Митрополит отметил, что установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквями станет новой страницей в истории Украины и Греции.

Как отмечается в публикации на сайте LB.ua, обсуждение вопроса началось ещё зимой, вскоре после получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии.

В состав Собора входят все правящие епископы Греции, в отличие от Синода, где заседают 12 из более чем 140 архиереев.

