Германия запретила поставки оружия в Турцию

Германия прекратила поставки вооружений в Турцию в связи с боевыми действиями, начатыми Анкарой против курдских вооружённых отрядов в Сирии. С таким заявлением от лица главы МИД Германии выступила в субботу представитель МИД Германии.



Турецкие войска начали военную операцию и перешли сирийскую границу в минувшую среду. Военные действия начались после заявления президента США дональда Трампа о выводе войск США, которые оказывали поддержку курдским отрядам, воевавшим против "Исламского государства".



США и Европейский Союз уже выступили с предупреждениями в адрес Турции о возможных санкциях - за наступательную операцию.