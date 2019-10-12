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Германия запретила поставки оружия в Турцию

Взрыв в сирийском городе Рас аль-Айн, 12 октября 2019

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Германия прекратила поставки вооружений в Турцию в связи с боевыми действиями, начатыми Анкарой против курдских вооружённых отрядов в Сирии. С таким заявлением от лица главы МИД Германии выступила в субботу представитель МИД Германии.

Турецкие войска начали военную операцию и перешли сирийскую границу в минувшую среду. Военные действия начались после заявления президента США дональда Трампа о выводе войск США, которые оказывали поддержку курдским отрядам, воевавшим против "Исламского государства".

США и Европейский Союз уже выступили с предупреждениями в адрес Турции о возможных санкциях - за наступательную операцию.

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