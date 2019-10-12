Глава МИД Украины: готовится новый обмен заключёнными с Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подготовка нового обмена заключёнными между Украиной и Россией находится в решающий стадии.



– Я не могу говорить о датах или числе людей, которых готовят к обмену. Судьба каждого сейчас может измениться от одного неосторожно сказанного слова. Вот почему я говорю: процесс находится в решающей стадии, заявил глава МИД Украины корреспонденту Украинского бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Киеве. Вадим Пристайко добавил: – Этот обмен гораздо сложнее [состоявшегося 7 сентября], он включает несколько групп. Давайте я скажу: речь идёт о трёх группах людей, которых мы хотим обменять", – добавил министр.



Ранее сообщалось, что 7 сентября 24 украинских моряка, захваченных российскими спецслужбами в районе Керченского пролива в ноября 2018 года, были возвращены российскими властями Украине. Тогда же на родину вернулись 11 политзаключённых. Среди освобождённых политзаключённых были Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие. В ходе обмена 35 человек были доставлены в Россию из Украины. Все они были обвинены или судимы на Украине по поводу по поводу различных обвинений.