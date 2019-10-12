Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Париже ассоциация Бернара-Анри Леви поддержала сирийских курдов

Мирные арабские и курдские жители покидают районы боёв на севере Турции, 10 октября 2019

Смотреть комментарии

В Париже на площади Трокадеро в субботу несколько сот человек провели акцию в поддержку сирийских курдов. Она была организована Курдским институтом во Франции. К участникам акции присоединились ассоциация «Правила игры» французского философа Бернара-Анри Леви и Координационный совет армянских организаций Франции.

В тот же день стало известно, что правительство Франции прекращает поставки оружия в Турцию, которая ведёт наступление на позиции курдских вооружённых формирований на севере Сирии.

Ранее правительство Германии объявило о прекращении поставок оружия в Турцию.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG