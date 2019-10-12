В Париже ассоциация Бернара-Анри Леви поддержала сирийских курдов

В Париже на площади Трокадеро в субботу несколько сот человек провели акцию в поддержку сирийских курдов. Она была организована Курдским институтом во Франции. К участникам акции присоединились ассоциация «Правила игры» французского философа Бернара-Анри Леви и Координационный совет армянских организаций Франции.

В тот же день стало известно, что правительство Франции прекращает поставки оружия в Турцию, которая ведёт наступление на позиции курдских вооружённых формирований на севере Сирии.

Ранее правительство Германии объявило о прекращении поставок оружия в Турцию.