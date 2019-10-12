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В Чехии простились с Карелом Готтом, умершим 2 октября

Карел Готт

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В Чехии в субботу состоялись государственные похороны Карела Готта, самого известного чешского эстрадного артиста. Он умер в ночь на 2 октября. Месяцем ранее, в сентябре, он заявил, что у него острая стадия лейкемии.

Поминальное богослужение состоялось в соборе Святого Витта, в Пражском Граде. На нём присутствовали высшие руководители Чехии, премьер-министр Словакии, видные представители культуры. Затем, присутствии близких родственников Готта состоялась кремация. Место захоронения урны с прахом пока не названо.

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