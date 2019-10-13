В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова

В Москве сегодня проходят акции в поддержку активиста Константина Котова, осуждённого к четырём годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов.
В разных местах Москвы проходят одиночные пикеты с требованием освободить Котова. С утра они начались у главного здания МГУ, затем, по планам организаторов, продолжатся у здания ФСБ на Лубянке и в нескольких местах на Бульварном кольце.
Вечером запланирована прогулка на Красной площади - активисты намерены пройти по ней без плакатов и лозунгов, но с конституцией в руках. Одна из организаторов, Светлана Шмелёва, называет эту акцию "экспериментом по установлению границ разрешенного": "можно ли пройти по Красной площади с Конституцией в руках — или для этого требуется личное разрешение президента?".
В понедельник в Мосгорсуде будет рассмотрена апелляция на приговор Котову.
- Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал задержанным в Керченском проливе украинским морякам и требовал обмена заключёнными между Россией и Украиной. С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в ней, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью. Радио Свобода публиковало кадры, на которых видно, что в этот день Котов только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу.
- Ранее прокуратура в ответ на апелляционную жалобу адвокатов заявила, что приговор, вынесенный Константину Котову, не противоречит постановлению Конституционного суда. В ведомстве назвали "реальной угрозой" то, что во время акций московский активист якобы нарушал правила дорожного движения и блокировал проход граждан к достопримечательностям города.