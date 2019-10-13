В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова

В Москве сегодня проходят акции в поддержку активиста Константина Котова, осуждённого к четырём годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов.

В разных местах Москвы проходят одиночные пикеты с требованием освободить Котова. С утра они начались у главного здания МГУ, затем, по планам организаторов, продолжатся у здания ФСБ на Лубянке и в нескольких местах на Бульварном кольце.

Вечером запланирована прогулка на Красной площади - активисты намерены пройти по ней без плакатов и лозунгов, но с конституцией в руках. Одна из организаторов, Светлана Шмелёва, называет эту акцию "экспериментом по установлению границ разрешенного": "можно ли пройти по Красной площади с Конституцией в руках — или для этого требуется личное разрешение президента?".

В понедельник в Мосгорсуде будет рассмотрена апелляция на приговор Котову.