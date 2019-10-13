В Омске прошёл митинг против нового производства фенола

В Омске прошел согласованный экологический митинг против открытия новой площадки по производству фенола. В мероприятии приняли участие более 200 человек, сообщает сайт Сибирь.Реалии.

Выступающие на митинге критиковали систему мониторинга загрязнений атмосферного воздуха и обратили внимание на плотный смог над Омском.

В резолюции митинга протестующие потребовали найти и привлечь к ответственности виновников выбросов, ужесточить контроль за выбросом вредных веществ и не допустить строительства новых вредных производств в городе. Организаторы собираются передать резолюцию в Генпрокуратуру и правительство. ​

В конце мероприятия участники митинга записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. "Жители устали от бездействия чиновников. Нас миллион, и мы просим помощи! Мы требуем защиты! Хватит травить омичей", - сказали они.

Экологическая ситуация в Омске обострилась летом 2019 года, когда горожане стали массово жаловаться на химический запах. Власти нашли и закрыли несколько мелких предприятий-нарушителей, но на экологическую обстановку в городе это не повлияло, утверждают активисты.