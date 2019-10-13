Выборы в Польше: партия Качиньского борется за большинство

В Польше сегодня проходят парламентские выборы. Избирают 460 депутатов нижней палаты парламента - Сейма и 100 членов Сената - верхней палаты.

Сейм избирается по партийным спискам. В масштабах всей страны на места в парламенте претендуют пять крупных политических сил, в нескольких регионах в выборах участвуют также местные партии.

По опросам, правящая партия "Право и справедливость" и её союзники сохраняет шансы на абсолютное большинство голосов в Сейме. Правоконсервативная партия построила свою кампанию на успехах в экономике Польши в последние годы, которые позволили добиться роста зарплат и увеличения социальных выплат. Партия Ярослава Качиньского также позиционирует себя как защитница традиционных католических ценностей, критикуя так называемую "идеологию ЛГБТ".

Оппоненты правящей партии указывают на то, что Польшу нередко критикует Европейский Союз. Они также опасаются дальнейших ограничений гражданских свобод, прав меньшинств и независимости юстиции в случае, если "Право и справедливость" останется у власти.

"Праву и справедливости" противостоят три проевропейских оппозиционных блока - это "Гражданская коалиция", в которую входят сторонники европейского выбора Польши от правых либералов до Зелёных, а также объединённые левые силы и центристская Польская коалиция.

Шансы на прохождение в Сейм имеет и пятая участвующая в выборах сила - это "Конфедерация", альянс либертарианцев и крайне правых. По опросам, она балансирует на грани 5-процентного барьера.