Жители Екатеринбурга выбирают место для строительства церкви

Власти Екатеринбурга проводят опрос о месте строительства православного храма Святой Екатерины. Горожанам предлагают выбрать одну из двух площадок – в центре города у бывшего Уральского приборостроительного завода на улице Горького и за Макаровским мостом. Обе территории находятся на берегу реки Исеть и подходят для строительства.

Изначально церковь планировали возвести в центре Екатеринбурга на месте сквера. Это вызвало в городе масштабные протесты и властям пришлось идти на уступки.

На участки для голосования по состоянию на 12.00 по местному времени пришло 28 тысяч человек. Для того, чтобы опрос признали состоявшимся, необходимы голоса 10 тысяч 800 человек.

Акции протеста против строительства храма на месте сквера возле Театра драмы в Екатеринбурге начались в мае – после того, как на месте предполагаемого строительства начали возводить забор. Несколько дней в сквере продолжались несогласованные акции протеста, в которых участвовали тысячи горожан. Десятки людей были задержаны полицией и затем оштрафованы.

Активная фаза противостояния завершилась после того, как президент Владимир Путин предложил провести в городе опрос о месте строительства храма. Работы в сквере были остановлены, забор убрали. Экспертный совет предложил шесть самых подходящих участков для строительства собора. В их число вошёл и сквер. Власти выбрали две площадки и предложили их на выбор жителям Екатеринбурга.