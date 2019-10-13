МИД Украины протестует против рукопожатия Эрдогана с Поклонской

МИД Украины направил ноту протеста Турции в связи со встречей президента этой страны Реджепа Эрдогана с депутатами Госдумы России, избранными в аннексированном Крыму.

Как сообщили "Европейской правде" в МИД Украины, для дачи объяснений вызван также посол Турции.

Российские депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным приехали в Стамбул в субботу для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В составе российской делегации двое депутатов из Крыма – Руслан Бельбек и Наталья Поклонская. Именно она распространила в соцсетях фотографию своего рукопожатия с Эрдоганом.

"Вчера на приветственном ужине в Стамбуле состоялось выступление Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тёплый приём, радушное гостеприимство, рукопожатие Президента – именно так нас встретила Турция!" – написала Поклонская.

Речь, по всей видимости, шла о протокольном мероприятии, а не о политических переговорах. Однако украинские СМИ отмечают, что ранее Анкара на официальном уровне отказывалась иметь дело с депутатами, избранными в Крыму. Турция, как и подавляющее большинство стран мира, не признаёт аннексию полуострова.

Несколько дней назад Турция начала операцию против сирийских курдов на территории Сирии. Россия официально выразила обеспокоенность в связи с этим, но не предприняла никаких шагов, чтобы заставить Турцию отказаться от операции.