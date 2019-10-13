NYT сообщила о российских авианалётах на больницы в Идлибе

Российская авиация разбомбила четыре больницы на северо-западе Сирии в мае. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на переговоры российских военных, данные о полётах и свидетельские показания. Видео и фотографии предполагаемых атак опубликованы на сайте газеты.

По данным The New York Times, авианалёты произошли 5 и 6 мая в провинции Идлиб. Этот регион контролируют силы сирийской вооружённой оппозиции. По данным журналистов, таким образом Россия хотела уничтожить центры сопротивления президенту Сирии Башару Асаду.

В публикации говорится, что записи переговоров российских военных в редакцию передали некие наблюдатели на условиях анонимности. Издание утверждает, что в записях содержатся переговоры за несколько месяцев. Журналисты потратили несколько недель на расшифровку кодовых сигналов российских лётчиков.

Одна из больниц в момент авиаудара была эвакуирована. Однако в ходе налётов на другие госпитали погибли люди. Как утверждается, присутствие российской авиации в моменты всех налётов зафиксировали наблюдатели.

В материале отмечается, что больницы были в списке медучреждений, переданном в ООН для предотвращения возможных нападений. Журналисты предполагают, что российские пилоты могли получить данные о больницах из этого списка.

По данным ООН, с конца апреля до середины сентября российские и сирийские проправительственные войска напали на 54 больницы в регионе, подконтрольном оппозиции.

Нападение на больницы считается военным преступлением. МИД России не стал комментировать расследование The New York Times и заявил, что Минобороны наносит точечные удары по тщательно проверенным целям. Москва ранее отвергала причастность к бомбардировкам гражданских объектов.

Международная коалиция во главе с США начала борьбу с радикальными исламистами в Сирии в 2014 году. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.