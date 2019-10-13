Полиция задержала активистов, спросивших ректора МГУ о Мифтахове

На дне открытых дверей МГУ в воскресенье сотрудники полиции задержали четырёх активистов, которые попытались задать ректору университета Виктору Садовничему вопрос об уголовном преследовании аспиранта Азата Мифтахова.

Видео задержания публикует "МБХ медиа". В зале находились несколько сот человек, однако, судя по видео, за активистов никто из них не вступился.

Задержанных доставили в отдел полиции МГУ и через несколько минут отпустили без протоколов.

Аспирант МГУ математик Азат Мифтахов был задержан в феврале. Сначала его обвиняли в изготовлении взрывного устройства, а затем, когда это обвинение развалилось, – в поджоге офиса "Единой России". Мифтахов, заявивший, что подвергся пыткам, по-прежнему в СИЗО.