Константина Котова поддержали акцией "Конституция на Красной площади"

В Москве несколько десятков человек в воскресенье приняли участие в акции "Конституция на Красной площади" - в поддержку активиста Константина Котова, осуждённого к четырём годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов.
Люди вышли на Красную площадь, держа в руках брошюры с Конституцией России. У них не было с собой плакатов, и они не скандировали лозунги. Полиция сопровождала участников "прогулки", но не стала их задерживать.
Одна из организаторов, Светлана Шмелёва, назвала эту акцию "экспериментом по установлению границ разрешенного": "можно ли пройти по Красной площади с Конституцией в руках — или для этого требуется личное разрешение президента?".
Ранее в воскресенье в разных местах Москвы, в том числе у главного здания МГУ, ФСБ на Лубянке, на Бульварном кольце и в Китай-Городе. Были задержаны два человека - один из участников пикетов и активистка движения SERB, которая пыталась ему помешать.
В понедельник в Мосгорсуде будет рассмотрена апелляция на приговор Котову.
- Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал задержанным в Керченском проливе украинским морякам и требовал обмена заключёнными между Россией и Украиной. С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в ней, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью. Радио Свобода публиковало кадры, на которых видно, что в этот день Котов только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу.
- Ранее прокуратура в ответ на апелляционную жалобу адвокатов заявила, что приговор, вынесенный Константину Котову, не противоречит постановлению Конституционного суда. В ведомстве назвали "реальной угрозой" то, что во время акций московский активист якобы нарушал правила дорожного движения и блокировал проход граждан к достопримечательностям города.
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