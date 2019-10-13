Константина Котова поддержали акцией "Конституция на Красной площади"

В Москве несколько десятков человек в воскресенье приняли участие в акции "Конституция на Красной площади" - в поддержку активиста Константина Котова, осуждённого к четырём годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов.​

Люди вышли на Красную площадь, держа в руках брошюры с Конституцией России. У них не было с собой плакатов, и они не скандировали лозунги. Полиция сопровождала участников "прогулки", но не стала их задерживать.

Одна из организаторов, Светлана Шмелёва, назвала эту акцию "экспериментом по установлению границ разрешенного": "можно ли пройти по Красной площади с Конституцией в руках — или для этого требуется личное разрешение президента?".

Ранее в воскресенье в разных местах Москвы, в том числе у главного здания МГУ, ФСБ на Лубянке, на Бульварном кольце и в Китай-Городе. Были задержаны два человека - один из участников пикетов и активистка движения SERB, которая пыталась ему помешать.

В понедельник в Мосгорсуде будет рассмотрена апелляция на приговор Котову.