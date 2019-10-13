В Косове приостановлен подсчёт голосов после парламентских выборов

В Косове приостановлен подсчёт голосов, поданных избирателями на всеобщих выборах 6 октября. Несколько сотрудников центральной избирательной комиссии сообщили об ухудшении самочувствия после открытия пяти коробок с бюллетенями из Сербии.

Клерки жаловались на аллергическую реакцию и раздражение кожи, сообщил корреспонденту Радио Свободная Европа/Радио Свобода руководитель клиники скорой помощи в Приштине. Полиция официально подтвердила произошедший инцидент, но не стала сообщать подробности.

На парламентских выборах 6 октября Движение за самоопределение Альбина Курти нанесло поражение правоцентристской группировке, мозданной бывшими бойцами Освободительной армии Косова, которые правили страной с 2007 года.

Косово, бывшая провинция Сербии, провозгласила в одностороннем порядке свою независимость в 2008 году, через десять лет после начала кровопролитной вооружённой борьбы с сепаратистами, которую повёл сербский лидер Слободан Милошевич.

Косово признали более 100 государств, среди них однако нет Сербии.